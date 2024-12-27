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Роналду об Амориме: «Буря закончится — и взойдет солнце. Надеюсь, что у него и “МЮ” все будет хорошо, я по-прежнему люблю этот клуб»

«Он проделал фантастическую работу в Португалии с моим клубом, “Спортингом”. Но Премьер-лига — это совсем другое дело, это другая лига, это лига с самой высокой конкуренцией в мире.
Источник: Спортс"

Я знал, что будет тяжело, но буря закончится — и взойдет солнце. Скрестив пальцы, я надеюсь, что у него все будет хорошо, и я надеюсь, что у «Манчестер Юнайтед» все будет хорошо, потому что я по-прежнему люблю этот клуб«, — сказал бывший нападающий манкунианцев, выступающий за “Аль-Наср”. Роналду про “МЮ”: “Проблема не в тренерах. Это как аквариум: если достать больную рыбку, вылечить и вернуть, она снова заболеет. Если стану владельцем клуба, все исправлю”.