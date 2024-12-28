Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лига 1 после слов Роналду выложила фото Месси с победного ЧМ-2022 в Катаре: «Лео играет в 38-градусную жару ?»

Вчера нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» заявил, что лига Саудовской Аравии сложнее французского чемпионата, и одной из причин назвал необходимость играть в «38-, 39-, 40-градусную жару».

Источник: Спортс"

Испаноязычная страница Лиги 1 в твиттере сегодня опубликовала фотографию Лионеля Месси, прикасающегося к трофею после победы на ЧМ-2022 в Катаре. «Лео Месси играет в 38-градусную жару», — говорится в сообщении, которое сопровождает эмодзи козла (G.O.A.T — Greatest Of All Time, величайший в истории).