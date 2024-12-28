Лига 1 после слов Роналду выложила фото Месси с победного ЧМ-2022 в Катаре: «Лео играет в 38-градусную жару ?»

Испаноязычная страница Лиги 1 в твиттере сегодня опубликовала фотографию Лионеля Месси, прикасающегося к трофею после победы на ЧМ-2022 в Катаре. «Лео Месси играет в 38-градусную жару», — говорится в сообщении, которое сопровождает эмодзи козла (G.O.A.T — Greatest Of All Time, величайший в истории).