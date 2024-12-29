Угальде может стать одноклубником Головина, Барриос не покинет «Зенит», «Реал» заберет звезду «Ливерпуля»?

«Вильмар никогда не говорил, что хочет покинуть “Зенит”. Он лишь имел в виду, что у него по контракту осталось три года — а уже после этого возможно возвращение в “Бока Хуниорс” или в одну из двух команд чемпионата Колумбии», — сказал Поссо «СЭ».