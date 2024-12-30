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Аршавин не включил «Спартак» в тройку лучших клубов в 2024-м: «Зенит», «Динамо», «Краснодар» — основные команды"

«В РПЛ однозначно лучшей команды нет. Где-то “Зенит” хорошо играл, где-то “Динамо”, а где-то “Краснодар”. Это три основные команды», — сказал бывший нападающий сборной России.
Источник: Спортс"

По итогам прошлого сезона Мир РПЛ «Спартак» занял 5-е место. «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» в соответствующем порядке вошли в тройку. В нынешнем сезоне после 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Аршавин о 2025-м: «Жду чемпионство “Зенита”, чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись».