Аршавин не включил «Спартак» в тройку лучших клубов в 2024-м: «Зенит», «Динамо», «Краснодар» — основные команды"

По итогам прошлого сезона Мир РПЛ «Спартак» занял 5-е место. «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» в соответствующем порядке вошли в тройку. В нынешнем сезоне после 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Аршавин о 2025-м: «Жду чемпионство “Зенита”, чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись».