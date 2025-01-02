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«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта — оно не будет «запредельным». «Реал» хочет подписать защитника летом бесплатно

Ранее стало известно, что мерсисайдцы отклонили предложение «Реала» о трансфере защитника в зимнее трансферное окно. Контракт Трента истекает в июне.

Источник: Спортс"

По информации Marca, в ближайшее время «Ливерпуль» направит Тренту предложение о продлении соглашения. Отмечается, что клуб не планирует предлагать ему «запредельно высокую» зарплату — мерсисайдцы готовы лишь немного поднять защитнику зарплату, которая сейчас составляет около 11 млн евро в год. При этом «Реал» также готовит предложение защитнику — ранее сообщалось, что мадридцы надеются подписать с Трентом предварительное соглашение о переходе летом на правах свободного агента.