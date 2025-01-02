«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта — оно не будет «запредельным». «Реал» хочет подписать защитника летом бесплатно

По информации Marca, в ближайшее время «Ливерпуль» направит Тренту предложение о продлении соглашения. Отмечается, что клуб не планирует предлагать ему «запредельно высокую» зарплату — мерсисайдцы готовы лишь немного поднять защитнику зарплату, которая сейчас составляет около 11 млн евро в год. При этом «Реал» также готовит предложение защитнику — ранее сообщалось, что мадридцы надеются подписать с Трентом предварительное соглашение о переходе летом на правах свободного агента.