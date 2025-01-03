Слуцкий назвал идиотами тех, кто не подписал Дзюбу из-за его репутации: «А вас не смущает репутация, что он без одного мяча — лучший бомбардир за всю историю российского футбола?»

Те (3+3), которые он сделал, — это большая статистика за 10 матчей, которые он провел. Там чуть меньше единицы за игру, плюс влияние на команду, плюс внутренняя мотивация, которая есть. И я понимаю, что действительно так, и команды, которые не берут его… Ой, у него плохая репутация. Ну вы его не взяли, соответственно, он вам еще и забил, воткнул, а вы еще и вылетите, но не взяли его из-за мифической репутации. А вас не смущает репутация, что он без одного мяча — лучший бомбардир за всю историю российского футбола, за все времена? А вас не смущает репутация, сколько раз он признавался лучшим игроком, сколько у него голов и матчей за сборную, что он, даже будучи в аренде во всех командах, там, в Томске, в «Ростове», в тульском «Арсенале», везде давал статистику? То есть если все эти вещи перевешивают то, что он принимал участие в программе «Ну, так нельзя», то вы идиоты. Я другого слова не подберу«, — сказал Слуцкий в эфире шоу DASH на канале “Okko Спорт”.