Кержаков о переходе Быстрова в «Спартак» в 2005-м: «Зениту» нужны были деньги, руководство захотело его продать"

— Как вы тогда отнеслись к этому переходу?— Не помню, если честно, но было удивление. Это не произошло так, что мы сидим — и приходит новость. Мы примерно представляли, что там происходит, какие переговоры идут, в том числе от Вовы.— Не уговаривали остаться?— Не в нем проблема была.— Все со стороны руководства?— Думаю, что да. Как понял, руководство захотело его продать, тренер был не против. «Зениту» нужны были деньги.— Если бы нет, Быстров остался бы в «Зените»?— 100%, конечно, — сказал бывший игрок «Зенита» в эфире «СБГ Шоу».