Увидеть его было невероятно. Да, это правда, что там был [Лионель] Месси, который тоже был невероятен, но он был совершенно другим. Неймар всегда был моим кумиром. Он звезда, легенда футбола«, — заявил 17-летний полузащитник “Барселоны”.
Ямаль о Неймаре: «Легенда футбола, всегда был моим кумиром. В 7 лет увидел его в “Барсе” — Месси тоже был невероятен, но он был совершенно другим»
«Мне было пять лет, когда я увидел его в “Сантосе”, и семь, когда я своими глазами увидел его в “Барселоне” на “Камп Ноу”.