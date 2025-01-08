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Ямаль о Неймаре: «Легенда футбола, всегда был моим кумиром. В 7 лет увидел его в “Барсе” — Месси тоже был невероятен, но он был совершенно другим»

«Мне было пять лет, когда я увидел его в “Сантосе”, и семь, когда я своими глазами увидел его в “Барселоне” на “Камп Ноу”.

Источник: Спортс"

Увидеть его было невероятно. Да, это правда, что там был [Лионель] Месси, который тоже был невероятен, но он был совершенно другим. Неймар всегда был моим кумиром. Он звезда, легенда футбола«, — заявил 17-летний полузащитник “Барселоны”.