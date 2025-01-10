«Крузейро» представил женский состав на сезон и лису-талисмана с номером 180 — телефон, по которому можно сообщать о домашнем насилии в отношении женщин

Номер является отсылкой к номеру телефона национальной горячей линии для женщин, призывающей сообщать о случаях домашнего насилия. Ligue 180 — это важнейшая государственная служба в Бразилии по борьбе с насилием в отношении женщин. Центр не только принимает сообщения о нарушениях в отношении женщин, но и передает их содержание в компетентные органы, а также следит за ходом рассмотрения дел.