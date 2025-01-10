Васкес о 3:0 с «Мальоркой»: «Реал» доминировал, победа заслуженная. На Винисиуса давит огромная нагрузка. Мы поддерживаем его, он должен знать, что он лучший в мире"

— Как оцените матч? — Это была сложная игра с самого начала и до конца. Задержка с первым голом усложнила задачу, но мы явно доминировали. Создали много моментов, хотя реализация давалась непросто. Победа абсолютно заслуженная. — Какой момент был у Беллингема!- Он уже два месяца играет на невероятном уровне, принося огромную пользу команде. И дело не только в голах, но и в его оборонительных действиях, взаимодействии с партнерами. Это просто потрясающий игрок. — Что думаете о противостоянии Винисиуса и Маффео? — Это сложно. Матчи против «Мальорки» всегда напряженные и требовательные. У них своя тактика, конечно. Я всегда говорю, что быть Винисиусом нелегко. На него давит огромная нагрузка: соперники, болельщики… это сложно выдерживать. Но постепенно он справляется с этим все лучше, а мы стараемся его поддерживать. Он должен знать, что он лучший в мире. — Как вы поддерживаете его в раздевалке?- Мы разговариваем с ним, помогаем чем можем. Это игрок мирового уровня, и не только из-за навыков, но и благодаря своей ментальности. Он прошел через многое в этом спорте. — Что думаете о временном разрешении для «Барселоны» [на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора]?- Мы не будем обсуждать эту тему, — заявил защитник «Реала».Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло’Если Лапорта подпишет Маффео, я все ему прощу«. Противостояние Вини и защитника “Мальорки” стало главным событием первого тайма полуфинала Суперкубка Испании.