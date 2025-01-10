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Анчелотти о регистрации Ольмо и Виктора: «Знаком с общественной реакцией, придержу мнение при себе»

«Барселона» смогла временно зарегистрировать этих игроков только после обращения в Высший совет по спорту Испании.

Источник: Sports

«У каждого свое мнение, я знаком с общественной реакцией по этому вопросу и придержу мнение при себе. Мне тяжело давать мнение на этот счет, не хочу говорить об этом», — сказал тренер «Реала». «Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех — кхм — переиграл.