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Гурцкая о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Рост цитируемости огромный, он добился своего. Привлечь внимание можно быстрее всего скандалами»

Ранее губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ.

Источник: Sports

«Понимаю, чего он хотел, но не понимаю, к чему это приведет. Чего хотел? Роста цитируемости, популярности. Жизнь показывает, что привлечь внимание в это время можно быстрее всего скандалами. Что дальше с этим делать, по ходу разберется. Рост цитируемости у Федорищева огромный, он добился своего», — сказал футбольный агент. Губернатор Самарской области выложил рэп собственного сочинения. Фанаты видят отсылки на ситуацию с «Крыльями»?