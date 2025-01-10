Гурцкая о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Рост цитируемости огромный, он добился своего. Привлечь внимание можно быстрее всего скандалами»

«Понимаю, чего он хотел, но не понимаю, к чему это приведет. Чего хотел? Роста цитируемости, популярности. Жизнь показывает, что привлечь внимание в это время можно быстрее всего скандалами. Что дальше с этим делать, по ходу разберется. Рост цитируемости у Федорищева огромный, он добился своего», — сказал футбольный агент. Губернатор Самарской области выложил рэп собственного сочинения. Фанаты видят отсылки на ситуацию с «Крыльями»?