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Хавбек «Мальорки» Родригес о массовой стычке в игре с «Реалом»: «Я призывал Асенсио научиться выигрывать. Он вел себя нехорошо»

36-летний хавбек «Мальорки» высказался после полуфинала Суперкубка Испании.

Источник: Спортс"

«Когда не реализуешь моменты в таких матчах… У нас было два явных шанса в первом тайме. Когда не используешь возможности против таких команд, то получается так, как получается».О массовой стычке в конце матча’Я призывал Асенсио, он же молодой, научиться выигрывать. Он вел себя нехорошо«, — сказал Родригес. В этом эпизоде 21-летний защитник “Реала”, отбежав от защитника “Мальорки” Пабло Маффео, послал тому воздушный поцелуй.