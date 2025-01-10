Хавбек «Мальорки» Родригес о массовой стычке в игре с «Реалом»: «Я призывал Асенсио научиться выигрывать. Он вел себя нехорошо»

«Когда не реализуешь моменты в таких матчах… У нас было два явных шанса в первом тайме. Когда не используешь возможности против таких команд, то получается так, как получается».О массовой стычке в конце матча’Я призывал Асенсио, он же молодой, научиться выигрывать. Он вел себя нехорошо«, — сказал Родригес. В этом эпизоде 21-летний защитник “Реала”, отбежав от защитника “Мальорки” Пабло Маффео, послал тому воздушный поцелуй.