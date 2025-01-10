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Губерниев об ожиданиях от 2025-го: «Нам бы вернуться хоть куда-нибудь и перестать вариться в собственном соку»

— Я жду прежде всего яркой концовки чемпионата, но нам бы вернуться хоть куда-нибудь. Поэтому этого и ждем, чтобы перестать вариться в собственном соку. Хочется нам вот этого. Мне по крайней мере, и, думаю, со мной многие согласятся.

Источник: Sports.Ru

— Я жду прежде всего яркой концовки чемпионата, но нам бы вернуться хоть куда-нибудь. Поэтому этого и ждем, чтобы перестать вариться в собственном соку. Хочется нам вот этого. Мне по крайней мере, и, думаю, со мной многие согласятся. Но мы предполагаем, а другие силы располагают. — Александр Алаев (президент Мир РПЛ — Спортс") говорил о том, что возможны какие-то потепления. Их действительно стоит ждать?- Потепление, видите, сейчас в Москву пришло. Поэтому всегда возможно ждать потепления, а потом бац — мороз, минус 25. Опять же, говорю: Россия! — сказал комментатор.