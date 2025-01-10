Стрепетов о Соболеве: «Не вписывается в бразильский оркестр “Зенита”, выходит как отрезанный ломоть. Пытается протаранить, это не его»

— Здесь нельзя говорить «ошибочный» сразу. Мы очень долго ждали, когда заиграет Малком. Мы ждали от Артура многого, хотя он забил золотой гол — его приобретение можно назвать удачным, но он тоже не проявляет себя. Футболисту нужно попасть в команду и почувствовать партнера. Кого Соболев понимает с полуслова? Я не вижу. Мы видели, как Вендел прекрасно взаимодействовал с Глушенковым, как хорошо выходили вместе Лусиано и Кассьерра. Они уже чувствуют друг друга — отдал, открылся, передача на третьего, забегание… Соболев выходит как отрезанный ломоть. Он пытается протаранить, это не его. Сашу нужно обслуживать так же, как и Дзюбу. Он игрок штрафной. Он перед штрафной тоже может отдать. Пока он просто не вписывается в структуру игры «Зенита». Соболев, к сожалению, никак не может именно попасть в этот бразильский оркестр. Он играет в другой футбол. Не вписывается он. На это нужно время. Мы видели, что Семак давал ему много времени, но Саша не попал в этот организм. И самое главное — Семак не очень любит с кем-то расставаться. У него есть такая черта, что он может держать 26 человек. Но игрок на скамейке тоже мотивирован, хочет выйти. Когда не получается, он как-то затухает. Когда костер горит, горит, и потом раз — остаются одни угольки. Вот многие на скамейке превращаются в эти угольки, — сказал заслуженный тренер России.