Воспитанник «Спартака» Крашевский близок к переходу в «Пари НН». Защитник России U21 играет за «Химик» во Второй лиге

По данным источника, к воспитаннику «Спартака» проявляли интерес «Балтика», «Торпедо» и «Родина», а также «Рубин».Ранее Крашевский выступал за вторую команду «Спартака», а также на правах аренды за «Енисей» и «Ротор». Минувшим летом он перешел в «Химик» свободным агентом и в 16 матчах LEON Второй лиги А (Серебро) сделал одну голевую передачу.