Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воспитанник «Спартака» Крашевский близок к переходу в «Пари НН». Защитник России U21 играет за «Химик» во Второй лиге

Нижегородцы согласовали с 20-летним игроком дзержинского «Химика» контракт на 3 года, сообщает Metaratings.ru.

Источник: Спортс"

По данным источника, к воспитаннику «Спартака» проявляли интерес «Балтика», «Торпедо» и «Родина», а также «Рубин».Ранее Крашевский выступал за вторую команду «Спартака», а также на правах аренды за «Енисей» и «Ротор». Минувшим летом он перешел в «Химик» свободным агентом и в 16 матчах LEON Второй лиги А (Серебро) сделал одну голевую передачу.