Каррагер включил Ямаля вместо Салаха в команду года EA SPORTS: «Будет следующим Месси или Роналду. Он был лучшим на Евро, без него “Барса” полетела в пропасть»

Гари Невилл, участвующий в записи вместе Каррагером, удивленно спросил: «Ты не выбрал Салаха? О, боже мой! Это потому, что фактически на этой неделе он снова сказал, что уйдет?» «Нет, я выбрал [Ламина] Ямаля. Ему 16, он выиграл чемпионат Европы, он был там лучшим игроком. На мой взгляд, он будет следующим [Лионелем] Месси, [Криштиану] Роналду. Когда мы выбираем игроков, мы смотрим не календарный год, чаще всего, если говорить про “Золотой мяч”, все упирается в турниры. Обычно это играет большую роль. Он был невероятен на Евро, поэтому я выбрал Ямаля. Как говорили об отсутствии Родри, так же и Ямаль отсутствовал в последнее время в “Барселоне”, и они полетели в пропасть», — заявил Каррагер. «Он поразительный, я помню, как он играл летом, он был фантастическим, но я думаю, что он забил всего 3−4 гола за “Барселону” за весь прошлый сезон. Он не был таким уж потрясающим в “Барсе”. И я просто подумал про Салаха — ты не можешь отрицать его! Я люблю этого парня, но Салах как машина», — ответил Невилл. На это Каррагер заметил, что египтянин пережил трудные первые шесть месяцев 2024 года, а Египет выбыл из ⅛ финала Кубка африканских наций из-за того, что он восстанавливался после травмы. Каррагер о фото Салаха с Трентом и ван Дейком после матча с «МЮ»: «Вирджил показал себя наиболее достойно — он продлит контракт, скрещиваю пальцы. Остальным стоит взять пример с него» «Кажется, вы мной одержимы?». Салах о словах Каррагера про фото с Трентом и ван Дейком после матча с «МЮ».