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Дркушич о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Не вижу проблемы. Все зенитовские бразильцы — очень качественные. Мне неважно, откуда игрок — если он хорош, значит, должен быть в команде&raqu

Сербскому игроку «Црвены Звезды», права на которого принадлежат «Зениту», напомнили слова Артема Дзюбы, назвавшего клуб «Зенит Рио-де-Жанейро» из-за большого количества бразильцев в составе.

Источник: Спортс"

«Не вижу здесь вообще никакой проблемы. Все зенитовские бразильцы — очень качественные футболисты. Мне неважно, откуда игрок — из Бразилии или еще откуда-то, если он хорош, значит, должен быть в команде. Но я не сомневаюсь, что все они отличные ребята, и не могу дождаться, когда мы с ними уже познакомимся», — сказал Дркушич.