Дркушич о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Не вижу проблемы. Все зенитовские бразильцы — очень качественные. Мне неважно, откуда игрок — если он хорош, значит, должен быть в команде&raqu

«Не вижу здесь вообще никакой проблемы. Все зенитовские бразильцы — очень качественные футболисты. Мне неважно, откуда игрок — из Бразилии или еще откуда-то, если он хорош, значит, должен быть в команде. Но я не сомневаюсь, что все они отличные ребята, и не могу дождаться, когда мы с ними уже познакомимся», — сказал Дркушич.