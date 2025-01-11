Пеп сказал, что не будет отвечать на вопросы о трансферах «Ман Сити»: «Я не совсем ясно выразился? Не собираюсь отвечать»

Да, мы не должны выходить на рынок, ситуация мне не очень нравится. Но, учитывая все травмы, так сложилось. Поэтому нам нужно выйти на рынок. Что будет дальше, я говорить не буду, потому что не знаю. Я общаюсь с клубом, но не знаю, что происходит, все сложно. Что будет, то будет, по-другому я ничего не могу сказать. — «Ман Сити» интересуется Мармушем?- Послушайте, я не совсем ясно ответил? Я четко сказал, что не собираюсь говорить на эту тему. Это игрок другого клуба, я не буду говорить. Вы можете спрашивать на каждой пресс-конференции о трансферном окне, но я не буду отвечать ни на один вопрос. Не стоит так поступать, — сказал тренер «Манчестер Сити».