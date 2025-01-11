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Пеп сказал, что не будет отвечать на вопросы о трансферах «Ман Сити»: «Я не совсем ясно выразился? Не собираюсь отвечать»

— Весь месяц вы будете спрашивать одно и то же самое обо всех, с кем нас связывают медиа, поэтому я не собираюсь отвечать. Вы можете настаивать, я не буду отвечать, потому что не знаю ситуации.
Источник: Спортс"

Да, мы не должны выходить на рынок, ситуация мне не очень нравится. Но, учитывая все травмы, так сложилось. Поэтому нам нужно выйти на рынок. Что будет дальше, я говорить не буду, потому что не знаю. Я общаюсь с клубом, но не знаю, что происходит, все сложно. Что будет, то будет, по-другому я ничего не могу сказать. — «Ман Сити» интересуется Мармушем?- Послушайте, я не совсем ясно ответил? Я четко сказал, что не собираюсь говорить на эту тему. Это игрок другого клуба, я не буду говорить. Вы можете спрашивать на каждой пресс-конференции о трансферном окне, но я не буду отвечать ни на один вопрос. Не стоит так поступать, — сказал тренер «Манчестер Сити».