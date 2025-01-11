Кингсли Коман: «Я играл с Пирло, Видалем, Тиаго — безумно техничными футболистами. Но Погба был особенным. “МЮ” требовал слишком многого — такого не требуют ни от одного хавбека в

— Насколько хорош был Погба?- Я играл со многими [сильными] футболистами, такими как Пирло, Видаль, Тиаго Алькантара, они были безумно техничными. Но Погба был особенным. От него требовали того, чего не требовали ни от одного полузащитника в мире. А потом говорили: «Погба сегодня был недостаточно хорош». И я думаю, что это была не его вина, — сказал вингер «Баварии» в интервью Рио Фердинанду.