Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кингсли Коман: «Я играл с Пирло, Видалем, Тиаго — безумно техничными футболистами. Но Погба был особенным. “МЮ” требовал слишком многого — такого не требуют ни от одного хавбека в

— Меня расстраивал его период в «Манчестер Юнайтед», потому что клуб требовал от него слишком многого.

Источник: Спортс"

— Насколько хорош был Погба?- Я играл со многими [сильными] футболистами, такими как Пирло, Видаль, Тиаго Алькантара, они были безумно техничными. Но Погба был особенным. От него требовали того, чего не требовали ни от одного полузащитника в мире. А потом говорили: «Погба сегодня был недостаточно хорош». И я думаю, что это была не его вина, — сказал вингер «Баварии» в интервью Рио Фердинанду.