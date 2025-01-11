Колосков об РПЛ в 2025-м: «В первую очередь жду зрелищности! Говорю именно об эстетике футбола. Сейчас болельщики не получают удовольствия от матчей»

Приятно смотреть матчи, когда футболисты показывают хорошую техническую подготовку. Я сейчас говорю именно об эстетике футбола. Да, у нас много интересных игр, напряженных, с большим количеством единоборств и столкновений. Но болельщики не получают удовольствия от матчей РПЛ. А я хочу, чтобы большинство встреч нравилось зрителям", — сказал почетный президент РФС.