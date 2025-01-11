Мостовой об Угальде: «Он сможет заиграть в “ПСЖ”, почему нет? В “Спартак” тоже приходил ноунеймом. Конечно, вряд ли за него заплатят 50 млн евро»

«ПСЖ» — играющая команда, где выступает много сильных футболистов. А новому игроку вписаться в такой коллектив проще. Понятно, что в случае перехода у Манфреда там будет серьезная конкуренция, и он не всегда будет попадать в состав. Но ему не привыкать. В «Спартак» он тоже приходил ноунеймом, о котором особо никто не знал. Если Угальде переподпишет контракт со «Спартаком», то он прилично заработает, и клуб сможет выгоднее продать футболиста. Конечно, думаю, вряд ли за него кто-то будет платить 50 миллионов [евро] или больше. В Европе все-таки многие разбираются в трансферах. Но тут уже дела агентов, они же на этом зарабатывают«, — сказал бывший игрок “Спартака”, “Сельты” и сборной России.»ПСЖ«предметно интересуется Угальде и может подписать форварда “Спартака” зимой или летом (“СЭ”)»Спартак" обсуждает улучшенный контракт с Угальде. Лучший бомбардир РПЛ интересен топ-клубам Европы (Фабрицио Романо).