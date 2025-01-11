Как пишет Marca, в контракте может быть оговорена аренда в европейский клуб (например, «Барселону») по ходу сезона-2025/26 — во время межсезонья в МЛС. Идея состоит в том, чтобы игрок оставался в оптимальной физической форме. Также отмечается, что одной из целей Лео может быть выступление за сборную Аргентины на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Месси и «Интер Майами» обсуждают продление контракта до конца 2026 года. В нем может быть пункт об аренде в Европу во время межсезонья в МЛС (Marca)
Текущий контракт 37-летнего аргентинца с клубом из Флориды действует до декабря 2025 года.