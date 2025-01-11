Гендиректор саудовской лиги: «Роналду оказал огромное влияние, положил начало трансформации. Потом приехали Бензема, Марез, Мане — и игроки продолжают приезжать»

Мы ищем возможность улучшить трансляции, чтобы получить лучший телевизионный продукт, ищем возможность расширить охват, улучшить все, что мы делаем в части маркетинга и взаимодействия с фанатами, обеспечить развитие футболистов — именно это привлекает все внимание… Но мы также занимаемся развитием клубов. Вероятно, вы видите только информацию о том, что клуб подписал того-то и того-то, но это было бы невозможно, если бы мы не занимались другими элементами, которые обеспечивают такие сделки. Возвращаясь к Криштиану, он, разумеется, оказал значительное влияние на привлечение других игроков. Впоследствии приехали Бензема, Марез, Мане… И они продолжают приезжать. Клубы развиваются по многим направлениям. Также увеличилась заметность. Это был ключевой элемент в реализации нашего плана", — отметил Омар Мугарбель, генеральный директор лиги.