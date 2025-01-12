«Роналду — пример для подражания». Хавбек «Лиона» Шерки после слов Оласа о том, что Райан «сравним с Месси»

«Я здесь, чтобы дарить радость людям и получать удовольствие самому, при этом оставаясь эффективным. И я думаю, что именно это имеет значение. Криштиану Роналду — пример для подражания», — сказал 21-летний хавбек в интервью Téléfoot.Подробная статистика выступлений Шерки — здесь.