«Женский футбол — удивительное явление, но нужно бороться за большее. Нынешнее поколение — профессионалы, нельзя останавливаться на достигнутом». Экс-футболистка «Арсенала» Скотт об игре

Я думаю, что в некотором смысле нам нужно дать людям понять, что мы прошли через это, и не жалуемся, а просто понимаем, что именно поэтому мы здесь. Вот почему нам нужно продолжать бороться за большее, а не останавливаться на достигнутом", — заявила Алекс Скотт.