«Женский футбол — удивительное явление, но нужно бороться за большее. Нынешнее поколение — профессионалы, нельзя останавливаться на достигнутом». Экс-футболистка «Арсенала» Скотт об игре

"Приятно видеть тех, кто продвигал футбол для нашего поколения до того, как мы начали делать это для [нынешнего] поколения. Они идут в академии и подписывают контракты, сразу попадают в профессиональную среду. Это невероятно.
Все еще большая ответственность — осознавать, что женский футбол — удивительное явление, но по-прежнему не такое, каким мы хотели бы его видеть. Да, нынешнее поколение — это профессионалы, у них есть доход и профессиональная среда, но мы по-прежнему хотим сделать все лучше и проще для следующего поколения.
Я думаю, что в некотором смысле нам нужно дать людям понять, что мы прошли через это, и не жалуемся, а просто понимаем, что именно поэтому мы здесь. Вот почему нам нужно продолжать бороться за большее, а не останавливаться на достигнутом", — заявила Алекс Скотт.