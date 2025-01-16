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«Бавария» бесплатно подпишет хавбека «Хоффенхайма» Бисхофа по окончании сезона

Мюнхенский клуб подпишет 19-летнего полузащитника на правах свободного агента. Игрок покинет «Хоффенхайм» по окончании этого сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Бисхоф пройдет медосмотр для своей новой команды на следующей неделе.

Источник: Спортс"

Мюнхенский клуб подпишет 19-летнего полузащитника на правах свободного агента. Игрок покинет «Хоффенхайм» по окончании этого сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Бисхоф пройдет медосмотр для своей новой команды на следующей неделе.

В трансфере хавбека также был заинтересован «РБ Лейпциг». Однако Венсан Компани и Макс Эберль убедили футболиста сделать выбор в пользу «Баварии».

В текущем сезоне Бундеслиги Бисхоф провел 15 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика — здесь.