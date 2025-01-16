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«Барса» одержала 14 разгромных побед в 29 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила уже 88 мячей — в среднем по 3 за игру

Команда тренера Ханси Флика дома разгромила «Бетис» (5:1) в  финала Кубка Испании.
Источник: Спортс"

Всего в 29 матчах сезона сине-гранатовые забили 88 голов — 3 гола в среднем за матч.

В последний раз «Барса» завершала сезон с показателем три гола за матч в сезоне-1958/59, когда при Эленио Эррере было забито 137 мячей в 42 играх.

Также в этом сезоне у «Барселоны» 14 разгромных побед — дважды над «Реалом» (4:0, 5:2), над «Вальядолидом» (7:0), «Жироной» (4:1), «Вильярреалом» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавесом» (3:0), «Севильей» (5:1), «Баварией» (4:1), «Црвеной Звездой» (5:2), «Брестом» (3:0), «Мальоркой» (5:1), «Барбастро» (4:0) и «Бетисом» (5:1).