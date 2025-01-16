«Северный Лондон — КРАСНЫЙ». Морган о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом» в дерби

Термин «Северный Лондон» используется для того, чтобы отличить этот район от Южного Лондона, Восточного Лондона и Западного Лондона. Некоторые районы Северного Лондона также являются частью Центрального Лондона. Существует Северный почтовый район, но он включает в себя некоторые районы, которые обычно не описываются как часть северного Лондона, исключая многие другие, которые таковыми являются.