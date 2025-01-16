«Северный Лондон — КРАСНЫЙ», — написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.
Он также опубликовал фотографию со стадиона «Эмирейтс».
Северный Лондон — северная часть Лондона к северу от реки Темзы. Он простирается от Кларкенуэлла и Финсбери, на окраине финансового района Лондонского сити, до границы Большого Лондона с Хартфордширом.
Термин «Северный Лондон» используется для того, чтобы отличить этот район от Южного Лондона, Восточного Лондона и Западного Лондона. Некоторые районы Северного Лондона также являются частью Центрального Лондона. Существует Северный почтовый район, но он включает в себя некоторые районы, которые обычно не описываются как часть северного Лондона, исключая многие другие, которые таковыми являются.
«Арсенал» победил «Тоттенхэм» — 2:1! Сон и Троссард забили, у Соланке автогол после ошибочно назначенного углового.
Фото: x.com/piersmorgan.