Артета о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Подарок, которым “Арсенал” может порадовать болельщиков. Выдающаяся игра, настрой был феноменальным. Мы не жалели себя»

Когда есть возможность [сократить отставание от лидера], нужно ею пользоваться. Мы очень стабильно играем в Премьер-лиге. Завтра нужно восстановиться, а в субботу предстоит игра с «Астон Виллой», — сказал главный тренер «Арсенала».