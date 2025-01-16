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Артета о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Подарок, которым “Арсенал” может порадовать болельщиков. Выдающаяся игра, настрой был феноменальным. Мы не жалели себя»

«Арсенал» обыграл «шпор» со счетом 2:1 в 21-м туре АПЛ.

"Сегодня мы показали выдающуюся игру. С первой минуты мы играли очень интенсивно, мы играли с целью огорчить соперника. Мы создали невероятную атмосферу.

Мы знаем, насколько важна эта игра. Это подарок, которым мы можем порадовать болельщиков. Настрой, с которым мы играли, не жалея себя, был феноменальным. Три дня назад мы отыграли 120 минут.

Когда есть возможность [сократить отставание от лидера], нужно ею пользоваться. Мы очень стабильно играем в Премьер-лиге. Завтра нужно восстановиться, а в субботу предстоит игра с «Астон Виллой», — сказал главный тренер «Арсенала».