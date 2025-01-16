Индзаги о 2:2 с «Болоньей»: «Интер» допустил слишком много ошибок. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил"

«Поздравляю “Болонью”, мы знали, что это будет сложный соперник. Команда провела отличную игру, но мы допустили слишком много ошибок. Мы пропустили два гола после двух рикошетов. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил.