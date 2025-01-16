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Лещук о японцах: «Открытые, добрые люди, на улицах очень чисто. У нас более закрытый народ»

— Где отдыхали этой зимой?

Источник: Спортс"

— В Японии, на Гавайях и в Нью-Йорке.

— Давайте начнем с Японии — как вам там?

— Очень понравился менталитет японцев, они открытые, добрые люди. На улицах у них очень чисто. Япония сильно отличается от других стран — запомнилось, что люди очень добрые: выходя из магазина, японцы пять раз убедятся, туда ли ты идешь. На вокзале мне очень помогли — там все на японском языке, и они мне рассказали, куда идти. Я был в Токио, Киото и Наре.

— Многие удивляются, как сильно технологически развита Япония — вы что-то подобное заметили? Например, в магазинах.

— Очень много касс самообслуживания. У нас это тоже есть, но там это более развито. У них очень много странных магазинов — продается то, чего у нас нет.

— Например.

— Игрушки с шариком, которые нужно открыть — как бахилы распаковываете, но у них они большие: крутишь шарик и тебе что-то выпадает. Продается то, что у нас не продавалось бы.

— А что насчет менталитета, сравнивая с нашим?

— У нас более закрытый народ, а там открытые, добрые люди.

— Сколько вы потратили на отпуск?

— Не считал. Я покупал подарки, вещи — сложно сказать.

— Если считать перелеты и проживание?

— Около 10 тысяч долларов. 20 дней был в отпуске, — сказал вратарь «Динамо».