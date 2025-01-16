Лещук о японцах: «Открытые, добрые люди, на улицах очень чисто. У нас более закрытый народ»

— Очень понравился менталитет японцев, они открытые, добрые люди. На улицах у них очень чисто. Япония сильно отличается от других стран — запомнилось, что люди очень добрые: выходя из магазина, японцы пять раз убедятся, туда ли ты идешь. На вокзале мне очень помогли — там все на японском языке, и они мне рассказали, куда идти. Я был в Токио, Киото и Наре.