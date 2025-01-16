УЕФА пригласил Колоскова на конгресс организации в апреле

«Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА. Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдет в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу. У меня нет особых обязанностей как у почетного члена УЕФА, меня приглашают на конгрессы, на матчи чемпионатов Европы и мира, а также на финальные игры еврокубков», — сказал Колосков.