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УЕФА пригласил Колоскова на конгресс организации в апреле

Конгресс пройдет 3 апреля в Белграде.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил почетного члена организации и почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова на конгресс организации в Белграде. Об этом Колосков рассказал ТАСС.

Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что представители организации также планируют принять участие в мероприятии.

«Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА. Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдет в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу. У меня нет особых обязанностей как у почетного члена УЕФА, меня приглашают на конгрессы, на матчи чемпионатов Европы и мира, а также на финальные игры еврокубков», — сказал Колосков.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.