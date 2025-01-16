УЕФА пригласил Колоскова на конгресс организации в апреле

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил почетного члена организации и почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова на конгресс организации в Белграде. Об этом Колосков рассказал ТАСС.
Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что представители организации также планируют принять участие в мероприятии.
«Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА. Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдет в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу. У меня нет особых обязанностей как у почетного члена УЕФА, меня приглашают на конгрессы, на матчи чемпионатов Европы и мира, а также на финальные игры еврокубков», — сказал Колосков.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.