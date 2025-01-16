В «Штурме» довольны дебютными матчами вратаря Худякова

«Мы очень довольны прогрессом Даниила в “Штурме”, — сказал Паренсен. — С тех пор как он прибыл сюда летом, он очень хорошо адаптировался, совершенствовался с каждым днем и очень хорошо интегрировался в команду. Также его выступления в матчах перед зимним перерывом как в бундеслиге, так и в Лиге чемпионов были действительно позитивными. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития Даниила и уверены, что он станет важной частью нашей вратарской бригады».