В «Штурме» довольны дебютными матчами вратаря Худякова

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Российский вратарь Даниил Худяков позитивно выступил в дебютных матчах за австрийский «Штурм», в клубе рассчитывают на его дальнейшее развитие. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен.
В ноябре и декабре Худяков сыграл за «Штурм» в матчах Лиги чемпионов против испанской «Жироны» (1:0) и французского «Лилля» (2:3), а также в играх чемпионата Австрии с «Альтахом» (1:1) и «Тиролем» (3:0).
«Мы очень довольны прогрессом Даниила в “Штурме”, — сказал Паренсен. — С тех пор как он прибыл сюда летом, он очень хорошо адаптировался, совершенствовался с каждым днем и очень хорошо интегрировался в команду. Также его выступления в матчах перед зимним перерывом как в бундеслиге, так и в Лиге чемпионов были действительно позитивными. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития Даниила и уверены, что он станет важной частью нашей вратарской бригады».
Худякову 21 год, он перешел в «Штурм» 22 июля на правах свободного агента, подписав контракт с клубом до 2028 года. Вратарь является воспитанником «Локомотива». За основную команду игрок выступал с лета 2021 года и провел 34 матча в различных турнирах, в которых 6 раз сохранил ворота в неприкосновенности.