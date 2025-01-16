В Бразилии 16-летний вратарь отразил пенальти грудью и умер

Голкипер отразил пенальти, почувствовал резкую боль и не смог самостоятельно подняться. Мяч попал вратарю в грудь — между грудиной и диафрагмой.
По данным издания, тренировка проходила в отдаленной сельской местности, травмированного голкипера решили довезти до лечебного учреждения партнеры по команде на автомобиле. Дорога заняла 11 часов, врачи не смогли спасти Гаму.
Родственники умершего футболиста заявили, что у бразильца не было проблем с сердцем. На похороны семья Гамы пришла в футболках клуба «Гремио», за который болел вратарь.