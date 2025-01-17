Капитан «Сельты» Аспас о ВАР после того, как судья не дал пенальти в ворота «Реала»: «Алло, есть там кто-нибудь?»

Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу» развивать ответную атаку, в результате которой Килиан Мбаппе открыл счет. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».
«Сельта» опубликовала твит о том, что «Мадрид» повел в счете, сопроводив сообщение кадром с падением Сведберга после контакта с Луниным.
«Алло, есть там кто-нибудь?» — отреагировал на пост 37-летний форвард, пропускающий игру из-за повреждения.
К своему посту Аспас прикрепил гифку с испанским сатириком, комиком и актером Мигелем Хилой, который в военной форме кричит в трубку: «Эй, это враг? Не могли бы вы остановить войну на минутку?» — это отрывок из его самого известного монолога.
Изображение: кадр из эфира TVE 1.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, дополнительное время).