Капитан «Сельты» Аспас о ВАР после того, как судья не дал пенальти в ворота «Реала»: «Алло, есть там кто-нибудь?»

К своему посту Аспас прикрепил гифку с испанским сатириком, комиком и актером Мигелем Хилой, который в военной форме кричит в трубку: «Эй, это враг? Не могли бы вы остановить войну на минутку?» — это отрывок из его самого известного монолога.