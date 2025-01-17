Мяч попал в руку Беллингему в штрафной «Реала» — судья не назначил пенальти в пользу «Сельты»

На пятой минуте первого дополнительного тайма после навеса с углового от гостей мяч сверху упал на руку хавбека «Мадрида» Джуда Беллингем. Отметим, что англичанин не поднимал руку, но она и не была плотно прижата к телу.
Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро не назначил пенальти в пользу «Сельты», ВАР не вмешался в эпизод.
Изображение: кадр из трансляции.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, дополнительное время).
Лунин зацепил Сведберга в штрафной «Реала». Судья не дал пенальти в пользу «Сельты», и Мбаппе забил в ответной атаке.