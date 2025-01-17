Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мяч попал в руку Беллингему в штрафной «Реала» — судья не назначил пенальти в пользу «Сельты»

«Реал» принимает «Сельту» в матче ⅛ финала Кубка Испании.

Источник: Спортс"

На пятой минуте первого дополнительного тайма после навеса с углового от гостей мяч сверху упал на руку хавбека «Мадрида» Джуда Беллингем. Отметим, что англичанин не поднимал руку, но она и не была плотно прижата к телу.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро не назначил пенальти в пользу «Сельты», ВАР не вмешался в эпизод.

Изображение: кадр из трансляции.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, дополнительное время).

Лунин зацепил Сведберга в штрафной «Реала». Судья не дал пенальти в пользу «Сельты», и Мбаппе забил в ответной атаке.