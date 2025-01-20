Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тукманов о том, что легионеры не приезжают на сборы: «Надо принимать штрафные санкции, прописанные в контракте. Если клубы закрывают на это глаза — пусть тогда с себя спрашивают»

Речь идет о демарше Бителло, Хорди Томпсона и Виктора Мендеса, не прибывших на сборы московского «Динамо», «Оренбурга» и «Крыльев Советов» соответственно.

Источник: Спортс"

"Смотреть надо на то, что написано в контракте, и действовать по контракту. Все очень просто. Для этого они и существуют. Есть обязательства, которые подписаны отдельными сторонами. Поэтому, если человек не явился после отпуска в команду, значит, надо принимать штрафные санкции, которые прописаны в контракте.

Ничего не надо выдумывать. Весь мир так живет. Если на это закрывают глаза руководители клуба, значит, пусть тогда с себя спрашивают. Контракт — это закон, а закон он для всех.

Такие истории негативно скажутся на имидже РПЛ? Может быть, если это оставлять безнаказанным, то, значит, может такое случиться. В таком случае надо быть пожестче с игроками", — сказал бывший гендиректор РФС.