Тукманов о том, что легионеры не приезжают на сборы: «Надо принимать штрафные санкции, прописанные в контракте. Если клубы закрывают на это глаза — пусть тогда с себя спрашивают»

"Смотреть надо на то, что написано в контракте, и действовать по контракту. Все очень просто. Для этого они и существуют. Есть обязательства, которые подписаны отдельными сторонами. Поэтому, если человек не явился после отпуска в команду, значит, надо принимать штрафные санкции, которые прописаны в контракте.