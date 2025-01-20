Шикунов об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Как-то дороговато сейчас брать в России футболиста за такую цену. Каков в этом смысл и рентабельность? У нас нет Лиги чемпионов и Лиги Е

«Меня очень удивляет ценник, он очень большой. О чем говорит этот трансфер? Не знаю, “Зенит” закрывает позиции, это их проблема по большому счету. Я не могу деньги петербуржцев обсуждать. По мне, это очень дорого. Сейчас брать в России футболиста за такую цену — как-то дороговато.