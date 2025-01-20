Кержаков ― о голах Дзюбы: я спокойно ушел и не продлевал карьеру ради каких-то рекордов

— Очень спокойно. Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнёрам. У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушёл тогда, когда захотел, и я не продлевал её ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артём к этому стремится, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».