Месси в ответ на свист фанатов «Америки» жестами показал «3:0», намекая на число побед Аргентины и Мексики на ЧМ. Экс-форвард мексиканцев Баутиста возмутился: «Это говорит о необразованности&raqu

В первом тайме болельщики мексиканской команды освистывали и высмеивали аргентинского футболиста, на что он ответил после забитого гола. Лионель показал фанатам соперника три пальца, намекая на на то, сколько раз его сборная выигрывала чемпионат мира. Затем форвард жестом показал, что у сборной Мексики не было побед на этом турнире.