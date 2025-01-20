Глушаков о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Он любит хоккей, болеет за “Вашингтон”, наверное. Саша заслуживает, он великий игрок. Российский хоккей всегда был на высшем уровне»

— Конечно. У нас ряд ведущих звезд хоккея в свое время играл в Америке. Я думаю, что российский хоккей всегда был на высшем уровне, — сказал 37-летний бывший полузащитник «Химок», а ныне игрок ростовского СКА в Winline Медиалиге.