Флик о 5:4 с «Бенфикой»: «Сумасшедший матч, никогда не переживал такого камбэка. “Барса” показала характер, замены помогли победить»

В первом тайме мы сыграли не так хорошо. В переходных фазах соперник был очень силен, и они забили первый гол. Нам пришлось защищаться очень глубоко. Мы занимали не те позиции. Во втором тайме мы выглядели лучше. Замены значительно помогли нам совершить этот камбэк.