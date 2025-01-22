Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотта про 0:0 с «Брюгге»: «Соперник всю игру ждал ошибок “Юве”, у него почти не было шансов забить. Мы могли добиться большего. Наши форварды должны вносить больший вклад»

Туринцы сыграли вничью в гостях у «Брюгге» в Лиге чемпионов — 0:0.

Источник: Спортс"

"У всех команд, которые сюда приезжали, возникали проблемы, потому что соперник очень хорошо обороняется и закрывается. Игра не была мучительной для нас, но в то же время мы создали недостаточно много моментов для того, чтобы победить.

Жаль, ведь мы могли добиться большего — при всем уважении к команде, которая в других матчах забивала благодаря контратаке, а затем хорошо защищалась.

У соперника почти не было возможностей забить, он всю игру ждал от нас ошибок.

Наконец-то начинают возвращаться после травм наши футболисты, особенно это касается атаки. Наши форварды должны вносить больший вклад в игру нашей команды«, — сказал главный тренер “Ювентуса” в эфире Sky Sport Italia.