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Слот не считает «Ливерпуль» лучшей командой мира: «Могу назвать 5−6 таких же хороших клубов. “Бавария” очень хороша, “Барса” обыграла “Бенфику” 5:4»

«Ливерпуль» обыграл «Лилль» (2:1) в 7-м туре Лиги чемпионов. Мерсисайдцы выиграли все 7 матчей в этом розыгрыше турнира и вышли в ⅛ финала.

Источник: Спортс"

— Мы рады, что попали в восьмерку лучших. Таблица ЛЧ ни о чем не говорит. Возможно, команда с 24-го места лучше команды с 16-го, но у команды с 16-го жеребьевка будет легче. Мы хотим занять первое место в таблице, но нам нужно подождать и посмотреть, даст ли это преимущество.

Я как тренер впечатлен победой над «Лиллем» сильнее, чем люди на стадионе или у телевизоров. Я знаю, что они не проигрывали 21 матч подряд, они победили и «Реал», и «Атлетико», и сделали это без лучших игроков в мире. Только огромнейшее уважение.

— «Ливерпуль» — лучшая команда мира?

— Нет. Я думаю, что у нас много качественных игроков, и игроки действительно много работают. Я могу назвать пять или шесть команд, которые также очень хороши.

Каждая наша победа — с небольшой разницей в счете. Нам нужно много работать, чтобы побеждать. «Бавария» очень хороша, «Барса» обыграла «Бенфику» 5:4, — сказал тренер «Ливерпуля».