Слот не считает «Ливерпуль» лучшей командой мира: «Могу назвать 5−6 таких же хороших клубов. “Бавария” очень хороша, “Барса” обыграла “Бенфику” 5:4»

— Мы рады, что попали в восьмерку лучших. Таблица ЛЧ ни о чем не говорит. Возможно, команда с 24-го места лучше команды с 16-го, но у команды с 16-го жеребьевка будет легче. Мы хотим занять первое место в таблице, но нам нужно подождать и посмотреть, даст ли это преимущество.