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Симеоне о 2:1 с «Байером»: «Атлетико» действовал с умом, не выключался из игры и воспользовался моментами. Альварес с годами займет особое место в клубе"

Мадридская команда одержала победу со счетом 2:1, играя в меньшинстве с 25-й по 76-ю минуту матча.

Источник: Спортс"

"Была команда, которая играла, и другая, которая не смогла войти в игру. То, что произошло во втором тайме, не было случайностью. Мы действовали с умом, не выключались из игры, пришла игра, случилось удаление у соперника. Они не создавали голевых ситуаций, играя очень хорошо. Мы смогли воспользоваться теми [моментами], которые у нас были.

Что касается Хулиана [Альвареса], мы в восторге от него. С годами он займет особое место в клубе".

О целях в Лиге чемпионов.

«Все команды, с которыми мы играем в этом турнире, хотят выйти в финал», — сказал главный тренер «Атлетико» в интервью Movistar.