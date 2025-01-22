Симеоне о 2:1 с «Байером»: «Атлетико» действовал с умом, не выключался из игры и воспользовался моментами. Альварес с годами займет особое место в клубе"

"Была команда, которая играла, и другая, которая не смогла войти в игру. То, что произошло во втором тайме, не было случайностью. Мы действовали с умом, не выключались из игры, пришла игра, случилось удаление у соперника. Они не создавали голевых ситуаций, играя очень хорошо. Мы смогли воспользоваться теми [моментами], которые у нас были.
Что касается Хулиана [Альвареса], мы в восторге от него. С годами он займет особое место в клубе".
О целях в Лиге чемпионов.
«Все команды, с которыми мы играем в этом турнире, хотят выйти в финал», — сказал главный тренер «Атлетико» в интервью Movistar.