Защитник «Монако» Синго об 1:0 с «Виллой»: «Нужен был глоток свежего воздуха. Успех пойдет на пользу команде в психологическом плане»

Критика? В футболе это не редкость, однако главное — это превозмогать трудности, преодолевать препятствия. Сегодня мы действовали уверенно и справились со своей задачей. Победа была важна как для тренера, так и для игроков. Всем нужен был глоток свежего воздуха, потому что текущая ситуация начинала сказываться на нас. Этот успех точно пойдет на пользу всей команде«, — сказал защитник “Монако”.