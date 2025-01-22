Защитник «Монако» Синго об 1:0 с «Виллой»: «Нужен был глоток свежего воздуха. Успех пойдет на пользу команде в психологическом плане»

Мы рады, что удалось добиться победы, потому что в последнее время нам пришлось нелегко. Она пойдет на пользу команде в психологическом плане. Тем не менее нужно отодвинуть в сторону эмоции, чтобы начать подготовку к следующему туру Лиги 1 — предстоит сразиться с «Ренном».
Впереди у нас заключительная игра с «Интером», который входит в число сильнейших клубов Европы. Поэтому мы со всей ответственностью будем готовиться к этому матчу, а там уже будет видно, как все сложится. Это будет очень непростое противостояние, однако цель остается прежней — нам нужны три очка.
Критика? В футболе это не редкость, однако главное — это превозмогать трудности, преодолевать препятствия. Сегодня мы действовали уверенно и справились со своей задачей. Победа была важна как для тренера, так и для игроков. Всем нужен был глоток свежего воздуха, потому что текущая ситуация начинала сказываться на нас. Этот успех точно пойдет на пользу всей команде«, — сказал защитник “Монако”.