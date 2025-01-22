Рафинья о камбэке с «Бенфикой»: «Барса» не сдалась. Понимаем, что всегда способны все изменить"

"Мы знали, что будет тяжело. Знали, насколько соперник хорош, особенно перед своими болельщиками — каждый по отдельности и все вместе командой. Но важнее всего то, что мы знали, как на протяжении всей игры нужно сохранять концентрацию.
Мы вышли с настроем перевернуть ход игры, забить второй мяч, снова завязать борьбу, и нам удавалось это до самого конца. Мы не сдались и сумели вырвать победу.
Свой потенциал, свой подход к работе мы знаем. Наш тренер нам доверяет, а мы, игроки, верим в свою работу. Думаю, это самое важное вне зависимости от результата, поскольку понимаем, что всегда способны все изменить«, — сказал вингер “Барселоны”.