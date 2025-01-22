Гришин о травмах Захаряна: «Сбой в организме, футболист одного года. “Сосьедад” уже пожалел, что подписал его. Просто заморозили деньги»

«Когда Захарян уехал в Испанию, я говорил, что это футболист одного года, которого грамотно продали. Это обыкновенный футболист. Нужно доказывать четыре года, а не один. Молодцы в “Динамо”, что вовремя продали Захаряна и заработали на нем деньги. Уже проблема Арсена, что у него травмы.