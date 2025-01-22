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Гришин о травмах Захаряна: «Сбой в организме, футболист одного года. “Сосьедад” уже пожалел, что подписал его. Просто заморозили деньги»

В нынешнем сезоне полузащитник еще не провел ни одного матча за «Сосьедад».
Источник: Sports

«Когда Захарян уехал в Испанию, я говорил, что это футболист одного года, которого грамотно продали. Это обыкновенный футболист. Нужно доказывать четыре года, а не один. Молодцы в “Динамо”, что вовремя продали Захаряна и заработали на нем деньги. Уже проблема Арсена, что у него травмы.

Это значит, что организм неправильно реагирует на нагрузки в Испании. При чем тут адаптация? Проблемы с ней возникают, когда футболист не может привыкнуть к скоростям. А у Захаряна травма за травмой, значит, у него какой-то сбой в организме.

Если так дальше продолжится, клуб даже не сможет его продать. «Сосьедад» уже пожалел, что подписал Захаряна, ведь он не играет. Просто заморозили деньги«, — сказал экс-игрок ЦСКА и “Динамо”.

«Динамо» продало Захаряна «Сосьедаду» в августе 2023 года за 13 млн евро.