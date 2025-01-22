Тренер «Бенфики» о неназначенном пенальти перед победным голом Рафиньи: «Грубая ошибка судьи. Такие эпизоды нужно трактовать одинаково: если назначаешь в пользу “Барсы”, то и здесь назначай»

"Испытываю жуткое разочарование результатом и вместе с тем огромную гордость за игру команды. Забить четыре гола и показать такой футбол, но то как мы пропускали — это расстраивает.
Что касается эпизода на 94-й минуте — думаю, это грубая ошибка судьи. Я говорю не только за себя и болельщиков — все эксперты страны признали, что это пенальти. Такие эпизоды арбитр должен трактовать одинаково: если назначаешь 11-метровый в пользу соперника, то и здесь назначай.
Мы были взбудоражены, требуя пенальти, но нужно было остановить игру с помощью фола и не позволять игроку «Барселоны» [Рафинье] пробежать полполя и забить«, — сказал тренер “Бенфики”.
? 5:4 «Барселоны» — что и как это было? Три привоза вратарей, суперкамбэк, потасовка после.